Portugals tidlegare president Sampaio er død

utenriks

Sampaio var president i Portugal frå 1996 til 2006. Han leid av hjarteproblem og vart innlagd på sjukehus i slutten av august.

Fredag stadfestar familien overfor nyheitsbyrået Lusa at han døydde i heimen sin. Han lèt etter seg to barn.

Sampaio hadde bakgrunn frå middelklassen og gjekk inn i politikken etter å ha studert juss på tida då Antonio Salazar var diktator i Portugal. Etter fullført utdanning, forsvarte Sampaio fleire politiske fangar. I 1978, fire år etter den såkalla nellikrevolusjonen der diktaturet vart kasta, slutta Sampaio seg til sosialistpartiet.

Han vart leiar for partiet i 1989, same år som han vart vald til ordførar i Lisboa. I presidentvalet i 1996 vann han over den liberalkonservative kandidaten til det sosialdemokratiske partiet Anibal Cavaco Silva.

Etter to periodar som president, gjekk Sampaio over i FN-apparatet der han mellom anna tenestegjorde som spesialutsending i tuberkulosespørsmål.

