Terrorangrepa som endra verda

Då tvillingtårna rasa og sende store oskeskyer opp mot den blå himmelen i New York, og flammane slo ut av Pentagon-bygningen, var det ikkje berre det amerikanske samfunnet som vart skaka.

Terroraksjonane utløyste sjokk og sympati verda rundt. I den første tida etterpå fekk USA sympati og støtteerklæringar, ikkje berre frå sine mangeårige allierte, men også frå mange av dei innbitne motstandarane sine, som Iran, Libya og Russland. Årsaka til den uvanlege støtta var truleg at terroraksjonen skilde seg klart frå andre, omfattande terrorhandlingar.

Sjølv tjue år seinare vekkjer terrorangrepa sterke minne – både i og utanfor USA.

Skil seg ut

Det er mange grunnar til at angrepet skil seg ut, meiner den britiske historikaren og terroreksperten Timothy Wilson. Han er leiar for Handa Center for Terrorism Research ved St. Andrews University i Skottland.

Det er framleis det dødelegaste terrorangrepet i historia, men Wilson meiner hendingane 11. september for 20 år sidan er heilt unike òg i forhold til andre omfattande terrorhandlingar.

– Reint teknisk sett var det ein perfekt terroraksjon, seier han til det svenske nyheitsbyrået TT.

Terroristane kapra som kjent fire fly, og to vart styrte inn i Twin Towers på Manhattan midt i megabyen New York. Eit anna fly vart styrt inn i sjølvaste Pentagon utanfor Washington DC. Det fjerde krasja i bakken i delstaten Pennsylvania – truleg etter at passasjerar om bord hadde gjort motstand.

Timothy Wilson framhevar seks faktorar som gjer terrorhandlingane 11. september 2001 unike:

1. Omfanget av angrepet

Nesten 3.000 menneske døydde. Det er det dødelegaste terrorangrepet i historia.

88 prosent av dei som vart drepne, var i tvillingtårna.

I tillegg døydde til saman 371 menneske i flystyrtane og i angrepet mot Pentagon.

2. Høg «verdi»

Men det handla ikkje berre om storleiken, meiner Wilson.

Han framhevar spesielt hendingsrekkja som gjorde at angrepet hadde det han motvillig kallar ein høg «produksjonsverdi» for terroristane. Det vil seie at angrepa på tvillingtårna vart sende på TV i sanntid medan millionar av menneske sat gispande framfor skjermane.

– Noko av det aller viktigaste for terroristar er at så mange som mogleg ser angrepa. Moralsk sett kan det ikkje samanliknast med reklame, men ønsket om å nå mange menneske minner om ei ekstrem form for reklame, seier Wilson.

3. Dramaturgisk lykketreff

Historikaren fastslår vidare at terroristane hadde eit «dramaturgisk lykketreff» då dei to flya, som vart kapra med mål om å nå New York, faktisk tok av frå flyplassen med 15 minutts mellomrom.

Etter at nordtårnet var treft, vart sjølvsagt alle fotoapparat og filmkamera i området retta mot staden. Så trefte det andre flyet det sørlege tårnet.

– Det er sjeldan ein ser eit terrorangrep gå føre seg i sanntid, seier Wilson.

Alle kunne følgje med på hendingane frå det første tårnet vart treft kl. 08.46 til begge tårna kollapsa.

– Det gjer hendinga heilt unik. For svært mange terrorhandlingar ser ein berre bilete av øydeleggingane etterpå, seier Wilson.

4. Ei verre form for flyterror

Angrep mot fly hadde skjedd før.

I åra 1958–1979 skjedde rundt 40 terroraksjonar mot fly over heile verda. I 1985 vart passasjerflyet Air India Flight 192 sprengd i lufta over Atlanterhavet og 329 menneske døydde. Dette var den dødelegaste aksjonen innan luftfartsterrorisme fram til angrepa 11. september 2001.

I 1988 vart eit passasjerfly over den skotske landsbyen Lockerbie utsett for ein terroraksjon. 270 menneske frå 21 ulike land vart drepne, inkludert 11 innbyggjarar i Lockerbie, som følgje av at flyet vart sprengt i lufta.

Men aldri før hadde fly vorte kapra for å flyge rett inn i høghus i ein by med fleire millionar menneske – i fredstid.

– Det hadde vore gjort forsøk før, og ideen var ikkje ny, men ingen så det komme likevel. Det var mogleg i teorien, men eksisterte ikkje i fantasiverda til folk, seier Wilson.

5. Landemerka som kollapsa

Terroristane hadde truleg heller ikkje forventa at tvillingtårna skulle falle saman. Dei spektakulære bygningskollapsane spreidde maksimalt med frykt.

Bygningane World Trade Center, som var hjartet til finansverda i USA, og Pentagon, som var sentrum for amerikansk militærmakt, hadde svært høg symbolverdi.

– Det skaka oss djupt at slike bygningar kunne rase. Det gav ei kjensle av total uro, at alt kunne skje – kvar som helst, seier Wilson.

6. Éin historisk parallell

Wilson meiner altså at sjølve omfanget, at angrepet skjedde i hjartet av supermakta i verda, det faktumet at den dramatiske hendingsgangen kunne følgjast i sanntid, og dessutan den totale overraskinga, er årsakene til at vi den dag i dag hugsar angrepet 11. september så klart.

Han meiner at den einaste samanlikninga ein kan gjere når det gjeld eit terrorangrep som forandra verda, er skytinga i Sarajevo i 1914. Den hendinga utløyste første verdskrigen.

Store konsekvensar

Men sjølv om terroraksjonane mot USA ikkje utløyste ein ny verdskrig, fekk dei store konsekvensar for både USA og resten av verda.

I den første tida etter terrorangrepa fekk altså USA sympati og eineståande støtte ikkje berre frå sine mangeårige allierte, men også frå mange av dei innbitne motstandarane sine.

Men sympatibølgja og kjensla av samhald svann etter kvart.

Det amerikanske nyheitsbyrået AP beskriv at det vart aukande splittingar i USA. Patriotismen og sinnet auka og folk vart meir mistenksame. Ordskiftet i politikken og i samfunnet elles hardna til.

Semja forsvann

Under lansering av kampanjen sin mot terrorisme, fremja president George W. Bush sitt vide kjende bodskap «Anten er du med oss, eller så er du med terroristane».

Om USA hadde fått stor støtte internasjonalt for å gå til krig mot Afghanistan, forsvann semja då USA eigenrådig invaderte Irak – etter det som etter kvart òg viste seg å vere usanne påstandar om at Saddam Hussein skjulte masseøydeleggingsvåpen.

Dermed byrja dei langvarige krigane, og uroa rulla gjennom Midtausten. Tilliten til USAs leiarskap vart svekt over store delar av verda – sjølv under dei skiftande presidentskapa frå George W. Bush, Barack Obama og Donald Trump, skriv AP.

Store tryggingstiltak og auka overvaking

11. september har fått store konsekvensar for menneske både i og utanfor USA. Regjeringar verda over har mellom anna vedteke omfattande tryggingslovar – med konsekvensar for personvernet til befolkninga.

Millionar av menneske i både USA og Europa er under konstant overvaking av tryggingskamera. Privat kommunikasjon kan fangast opp av skjulte overvakingsverktøy.

Regjeringskontor har vorte festningsverk, flyplassar tryggingslabyrintar. Kritikarar meiner tiltaka ofte ikkje står i forhold til trusselen.

Dei fleste av oss lever med direkte konsekvensar av hendingane som skjedde for 20 år sidan.

