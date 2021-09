Tyfon på veg mot Taiwan

utenriks

Tyfonen, som har fått namnet Chanthu, har ein vindfart på 58 meter i sekundet, med vindkast på opptil 73 meter i sekundet.

Prognosane til Taiwans si vêrmeldingsteneste CWB går ut på at folk må rekne med at tyfonen utløyser høge bølgjer, og at kraftig regn vil føre til flaum aust og sør på Taiwan laurdag.

Innan søndag vil heile Taiwan vere ramma av tyfonen, ifølgje prognosane.

Fredag var statsminister Su Tseng-chang på synfaring i lågtliggjande kystområde i Yunlin for å inspisere flaumkontroll-tiltak. Ferjetrafikk er stansa mellom hovudøya og to mindre øyar.

