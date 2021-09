WHO i tvil om vaksinar kan gjere slutt på pandemien

utenriks

I mai uttalte WHO at pandemien vil vere over når minimum 70 prosent er vaksinerte.

På spørsmål om talet framleis er eit mål eller om fleire må vaksinerast, medgav Europa-leiaren i WHO, Hans Kluge, fredag at situasjonen har endra seg på grunn av nye variantar, som deltavarianten.

– Eg trur det fører oss til punktet der målet med vaksinasjonen først og fremst er å hindre alvorleg sjukdom og dødelegheit, seier han og samanliknar utviklinga med influensavirus.

– Om vi vurderer det slik at covid held fram med å mutere og vere hos oss, på same måte som influensa, så må vi tilpasse vaksinasjonsstrategien gradvis og rette han mot endemisk smittespreiing og samle inn dyrebar kunnskap om verknaden av ytterlegare vaksinedosar, seier han.

