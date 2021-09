Hellas krev at uvaksinerte testar seg kvar veke – og betaler sjølv

utenriks

Landet kjempar for å få fleire til å vaksinere seg, sidan færre grekarar har valt å vaksinere seg enn det som er gjennomsnittet i EU.

No må tilsette i både offentleg og privat sektor betale for ein koronatest i veka, såframt dei ikkje kan vise fram eit koronapass som dokumenterer at dei er vaksinerte. Utan verken test eller koronapass, vil dei ikkje få tilgang til eigen arbeidsplass.

Liknande reglar vil gjelde for mellom anna idrettsarrangement, museum, kinoar og restaurantar.

Greske skular gjenopna måndag etter sommarferien. Også her blir det meir testing, men det vert kosta av det offentlege.

Om lag 56 prosent av vaksne grekarar er fullvaksinerte, medan snittet i EU er på litt over 60 prosent.

Hellas har òg gjort det obligatorisk med vaksinasjon for helsearbeidarar og har opna for at barn over tolv år blir vaksinerte.

Ifølgje regjeringa har ikkje Hellas råd til endå ei nedstenging etter at koronarestriksjonar førte til at BNP krympa med heile 8,2 prosent i fjor.

Utviklingsminister Adonis Georgiadis seier at smitten ser ut til å vere på veg nedover, samtidig som han beklagar at uvaksinerte grekarar held fram med å døy av covid-19.

– Det smerter meg å vite at desse menneska kunne ha levd, men at dei vart offer for konspirasjonsteoriar, seier han.

(©NPK)