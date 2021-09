Noreg omprioriterer støtte til Afghanistan

utenriks

Regjeringa vil gi 100 millionar kroner meir i humanitær støtte til afghanarane, opplyser regjeringa i ei pressemelding måndag.

Pengane går til FN-organisasjonar som driv hjelpearbeid i landet, og dessutan Røde Kors. Alle midla er pengar som før maktovertakinga til Taliban, skulle gått til langsiktig bistand.

– Over 18 millionar menneske i Afghanistan treng no vern og livreddande assistanse, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som er blant cirka 40 ministrar som deltek på FN-konferansen i Genève.

Ifølgje FN-anslag treng landet nesten 5,3 milliardar kroner i bistand innan desember. Pengane skal mellom anna hindre at vassforsyningar, sanitæranlegg og helsetenester bryt heilt saman.

I tillegg treng afghanarane mat. 93 prosent av hushalda i landet lir under matmangel, ifølgje FN, som også ber om pengar til å gi 3,5 millionar internt fordrivne tak over hovudet, og dessutan til å støtte utdanningsprosjekt til kvinner og jenter.

Bekymring for flyktningstraum

Det er stor semje om at behovet for humanitær hjelp til Afghanistan er enormt, men vestlege land er samtidig bekymra for korleis det islamistiske Taliban-regimet vil bruke pengane. Derfor ønskjer fleire givarland å knyte vilkår til hjelpa.

Og fleire land omprioriterer frå langsiktig bistand til meir akutt hjelp – i alle fall fram til Taliban har vist at dei vil respektere visse krav.

– Dette (langsiktig bistand) krev ordentleg tilgang for humanitære organisasjonar i Afghanistan, så vel som at hjelpearbeidarar ikkje må frykte for trakassering og vilkårlege restriksjonar frå Taliban, seier den tyske utanriksministeren Heiko Maas, som også deltek på givarlandskonferansen.

FNs generalsekretær António Guterres, som er til stades i Genève, åtvara før helga mot økonomisk kollaps og massedød om ikkje verdssamfunnet går i dialog med Taliban.

– Det er vår plikt å utvise solidaritet med folk som lir og der millionar risikerer å døy av svolt, sa FN-sjefen.

Verdsbanken sa stopp

Krisa som byggjer seg opp, kjem mellom anna av at Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet stansa alle utbetalingar til Afghanistan då Taliban tok makta i midten av august.

– Dag for dag blir moglegheita vår til å hjelpe redusert. Når Verdsbanken frys støtta, får det enorme konsekvensar for moglegheitene til å skaffe medisinar, til å betale lønn til lækjarar og sjukepleiarar og jordmødrer, rett og slett for vår evne til å hjelpe alle dei som treng det, seier helseministeren i Afghanistan, Wahid Majrooh, til Bistandsaktuelt.

Han er den einaste statsråden frå den avsette regjeringa til Ashraf Ghani som framleis møter på jobb i Kabul, noko han seier er «ekstremt krevjande».

Flyktninghjelpa er blant dei organisasjonane som framleis er på plass i Afghanistan. Landsdirektør Astrid Sletten møtte førre veke den nye utviklingsministeren i landet, Muhammed Younas Akhundzada, eit møte ho var godt nøgd med, ifølgje NRK.

– Taliban-ministeren hadde med seg ei rekkje beskjedar som han ville eg skulle formidle vidare til Verdsbanken, Nato og EU, noko eg akter å gjere, seier ho.

Vil hindre flyktningstraum

Sjølv om vestlege land er kritiske til Taliban, ønskjer dei å hindre at situasjonen fører til ein flyktningstraum frå landet.

I helga åtvara FNs høgkommissær for flyktningar Filippo Grandi om at mange afghanarar kan komme til å søkje tilflukt i utlandet både som følgje av økonomisk kollaps, nye krigshandlingar og menneskerettsbrot.

Røde Kors, som får ein del av det norske bidraget, ber verda ta ansvar og understrekar at det hastar.

– Det er ein kritisk situasjon no, og leiarane i verda må vise ansvar for å støtte det afghanske folket. Over 40 år med konflikt, ein alvorleg tørke som no går føre seg, og koronapandemien som har ramma hardt, gjer at afghanarar har det vanskeleg no, seier generalsekretær Bernt G. Apeland.

