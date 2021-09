Studie: Ikkje behov for ein tredje vaksinedose

utenriks

Enkelte land har byrja å tilby ein tredje dose på grunn av frykt for den meir smittsame deltavarianten. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har bede om stans i praksisen og er bekymra for leveransane av vaksinar til fattigare land, der millionar framleis ikkje har fått nokon vaksinedosar.

Forskarar, også frå WHO, skriv i det anerkjende medisinske tidsskriftet The Lancet at sjølv når ein tek omsyn til risikoen deltavarianten utgjer, er det «ikkje passande å gi påfyll med ein tredje dose til befolkninga generelt på dette stadiet i pandemien».

Forfattarane seier observasjonsstudiar og kliniske studiar viser at vaksinane framleis er svært effektive for å unngå alvorleg sjukdom for alle virusvariantar.

