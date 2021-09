Suu Kyi for sjuk til å delta på rettsmøte

utenriks

76-åringen har sete i husarrest sidan militærkuppet 1. februar.

Måndag skulle rettssaka mot henne ha starta opp igjen i hovudstaden Naypyidaw. Rettsmøtet er det første sidan juli, då saka vart sett på vent som følgje av koronapandemien.

Ifølgje ein av forsvararane til Suu Kyi, møtte dei henne måndag morgon.

– Ho verka sjuk, ho naus og sa ho var uopplagt. Derfor snakka advokatane med henne berre ei kort stund, seier leiaren for forsvararteamet, Khin Maung Zaw, til nyheitsbyrået DPA.

Brot på koronareglar

Suu Kyi er mellom anna tiltalt for brot på lova om statsløyndommar og brot på koronarestriksjonane. Det var skuldinga knytt til koronareglane som var tema for møtet på måndag.

Forsvararteamet bad om ei utsetjing, og skuldingane om brot på koronareglane skal no behandlast 20. september.

Møtet på måndag omhandla i staden tiltalen mot ekspresident Win Myint. Også han blir skulda for å ha brote koronarestriksjonane under valkampen i fjor haust.

Tysdag held saka fram med behandling av andre skuldingar mot dei to.

– Vil kneble populær leiar

Kritikarane til juntaen meiner at rettsprosessen først og fremst er eit forsøk på å få den mest populære leiaren i landet til å teie.

Militærkuppet i februar vart grunngitt med at valet i fjor haust var prega av omfattande fusk, men det festar observatørar ingen lit til. Dei reknar kuppet for å vere generalane sin reaksjon på at deira eige parti gjorde det dårleg i valet, samtidig som Nasjonalligaen for demokrati, Suu Kyis parti, tok ein overlegen siger.

Uavhengige valobservatørar meiner at valet stort sett vart gjennomført på ein god måte.

(©NPK)