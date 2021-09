Taliban-bekymring pregar givarkonferanse for Afghanistan

utenriks

Ifølgje FN-anslag treng landet om lag 606 millionar dollar innan desember. Det svarer nesten til 5,3 milliardar kroner.

Det er stor semje om at behovet for humanitær hjelp er enormt, men samtidig er mange bekymra for korleis det islamistiske Taliban-regimet vil bruke pengane. Derfor ønskjer fleire givarland å knyte vilkår til bistanden.

Om lag 40 ministrar skal delta på konferansen, blant dei utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

FNs generalsekretær António Guterres er i Genève for å delta, medan andre deltek digitalt.

