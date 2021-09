Tiltalte etter angrepet på Kongressen blir kalla «politiske fangar»

utenriks

Først la nokon skulda for angrepet på venstrerørsla Antifa, ein teori som raskt vart skoten ned. Så var det nokon som kalla angriparane fredelege demonstrantar eller vanlege turistar.

No, i eit nytt forsøk på revisjon av det som skjedde 6. januar, har nokon av Trumps allierte byrja å kalle dei som er arresterte og tiltalt, for politiske fangar.

– Eg er så stolt av dei modige patriotane som har delteke i protestar medan rettane deira blir trua på same måte som dei som no sit fengsla for ikkjevoldelig støtte til ytringsfridommen, sa Matt Braynard, ein tidlegare Trump-strateg som arrangerer ein ny demonstrasjon utanfor Kongressen laurdag. Han har òg har stått bak liknande protestar.

Mørklegg

Retorikken i sosiale medium i forkant av protesten på laurdag til støtte for angriparane, er det seinaste forsøket på bortforklare og mørkleggje det heile verda kunne sjå på TV-skjermane sine: Trump-lojale opprørarar som omleira og storma Kongressen, i kamp med politiet, for å hindre at valet av Joe Biden vart godkjent.

– Nokon prøver å skrive om 6. januar for å få det til å sjå ut som det ikkje var noko stort. Men det var det, eit angrep på demokratiet vårt, seier Heidi Beirich i Global Project Against Hate and Extremism.

Forsøket på å reinvaske 6. januar-angrepet kan gjere den djupe splittinga og polariseringa endå djupare i eit USA der mange er på drift bort frå felles fakta og oppslutning om sivil orden.

Politiet tek ingen sjansar

Det er uklart kor mange som finn vegen til demonstrasjonen i Washington laurdag, men politiet tek ingen sjansar, og nye gjerde og barrikadar blir sette opp rundt Kongressen.

Det er heller ikkje klart om medlemmer av ekstremistiske organisasjonar som Proud Boys og Oath Keepers kjem. Sjølv om dei var eit mindretal i januar, stod dei for nokre av dei grovaste kriminelle handlingane under angrepet.

Om dei kjem eller ikkje, er det alltid risiko for einslege ulvar dukkar opp. Så seint som måndag arresterte Washington-politiet ein mann frå California som hadde ein machete og ein bajonett i bilen sin, som var pynta med hakekors og andre høgreekstreme symbol. Han hevda han berre var ute og patruljerte.

