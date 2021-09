California-guvernør ligg godt an når stemmelokala opnar

utenriks

Republikanarane har ikkje vunne eit guvernørval i vestkyststaten sidan Arnold Schwarzenegger vart attvald i 2006. California er tradisjonelt ei demokratisk høgborg, men republikanarane håpar på politisk omvelting.

Newsom er berre litt over halvvegs i sin første periode, men reglane i California opnar for såkalla tilbakekallingsval. Det inneber at borgarane gjennom ein underskriftskampanje kan krevje nyval. Då Newsom vart fotografert utan munnbind i bursdagen til ein venn og lobbyist, sette det fart i ein kampanje om å krevje avgangen hans.

I tillegg til den generelt sterke posisjonen til demokratane i California, ligg Newsom godt an på målingane før stemmelokala opnar tysdag. Men før det har over 8 millionar av dei 22 millionane stemmeføre i delstaten førehandsstemt per post. Ingen av dei andre kandidatane treng å få fleire stemmer enn Newsom; dersom over 50 prosent seier «ja» til å fjerne guvernøren, vinn han av dei 45 kandidatane som får flest stemmer.

– Sjølv om meiningsmålingane ser betre ut, er vi veldig tydelege på at du ikkje kan ta noko for gitt, sa talsmann Steve Smith i California Labor Federation, som støttar Newsom, nyleg.

