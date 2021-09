Kina massetestar og stengjer skular for å få bukt med smitteutbrot

utenriks

I byen Putian skal alle dei 3,2 millionar innbyggjarane verte testa etter at eit utbrot av deltavarianten har ført til at over 100 menneske er smitta. Utbrotet blir spora til ein mann som kom tilbake frå Singapore og som utvikla symptom etter å ha gjennomført ein fjorten dagar lang karatane. Den tolv år gamle sonen til mannen og ein klassekamerat var blant dei første som fekk påvist smitte i utbrotet.

Fleire enn 36 skule- og barnehagebarn er smitta i det som er det første større skulerelaterte utbrotet i Kina sidan pandemien starta. Dei fleste unge barn er framleis uvaksinerte, sjølv om det er sett over to milliardar dosar i landet.

Også Xiamen, nabobyen til Putian, har stengt skulane og innstilt langdistansebussar på grunn av utbrotet.

(©NPK)