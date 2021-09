Svensk studie: Menn sov dårlegare enn kvinner første del av månefasen

utenriks

Det er forskarar ved Institutt for nevrovitenskap ved Uppsala universitet som har funne samanhengen mellom dårlegare søvn hos menn og første halvdel av månefasen.

Studien på éi natts søvn hos over 800 menn og kvinner vart nyleg publiserte i Science Direct.

I perioden der overflata til månen blir meir og meir synleg frå jorda, vakna mannlege deltakarar oftare og hadde dårlegare søvnkvalitet enn menn som fekk søvnen målt i perioden der månen blir mindre og mindre synleg.

Hos kvinnene verka det ikkje som månefasen spelte noka rolle for søvnen.

Sol og måne

Forskarane trur kanskje mengda sollys som blir reflektert via månen omtrent når menneske legg seg, speler inn.

– Dessutan har ein nyleg publisert studie vist at hjernen til menn kan vere meir mottakeleg for lysforholda i omgivnadene enn hjernen til kvinner, seier forskar Christian Benedict, ansvarlege for studien.

Han påpeikar at studien ikkje kan slå fast om effekten til månen er direkte eller indirekte.

– Om det er månesyklusen som påverkar mennene eller om månesyklusen samvarierer med andre faktorar som påverkar søvnen, seier Benedict.

Elektrodar

Forskarane brukte den svært nøyaktige søvnmålingsmetoden polysomnografi (PSG) for å måle søvnkvaliteten hos 492 kvinner og 360 menn som sov heime i si eiga seng. Dei visste ikkje at studien undersøkte påverknaden til månefasen på søvn.

PSG inneber at elektrodar blir festa til hovudet og kontinuerleg registrerer hjerneaktivitet, pust og muskelaktivitet i vaken eller sovande tilstand. Metoden blir mellom anna brukt for å bedømme førekomsten av søvn og søvnstadium.

Mytar

Det er mange mytar og til dels motstridande forskingsresultat knytt til påverknaden til månen på menneske. Alt frå kvinners menstruasjonssyklus til førekomst av varulvar blir hevda å ha med månefasar å gjere.

I 2013 fekk sveitsiske forskarar mykje merksemd for studien sin av søvnen hos 33 frivillige. Studien slo fast at menneske søv dårlegare i tida rundt fullmåne.

