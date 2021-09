Taliban takkar for løfte om bistand

utenriks

Fungerande utanriksminister Amir Khan Muttaqi seier på ein pressekonferanse tysdag at det nye styret i landet vil bruke bistandsmidlane klokt til å redusere fattigdom. Uttalen kjem dagen etter at FN opplyste at det har komme inn løfte om 1,2 milliardar dollar – vel 10 milliardar kroner – i bistand.

– Det islamske emiratet vil gjere sitt beste for å levere bistand til dei som treng det, seier Muttaqi og lovar full openheit.

Han ber òg amerikanske styresmakter vise takksemd for at dei fekk lov til å gjennomføre evakueringa av over 120.000 menneske førre månad etter at Kabul og Afghanistan fall til Taliban.

– USA er eit stort land og må vise at dei har eit stort hjarte, seier Muttaqi.

(©NPK)