BBC: Krangel i Taliban-leiinga

Krangelen mellom mulla Abdul Ghani Baradar og ein annan regjeringsmedlem skjedde i presidentpalasset i Kabul, seier kjeldene til den britiske kanalen. Baradar skal ha reist til Kandahar etter hendinga.

Det har vore fleire ikkje-stadfesta meldingar om usemje i Taliban-leiinga etter at Baradar forsvann frå offentlegheita for nokre dagar sidan. Det har òg svirra rykte om at Baradar var død eller alvorleg såra, men dette har vorte avvist av ein talsmann for Taliban.

Ei Taliban-kjelde seier til BBC Pashto at Baradar og Khalil ur-Rahman Haqqani, flyktningminister og ein sentral figur i det militante Haqqani-nettverket, utveksla harde ord. Det skal òg ha brote ut slagsmål mellom støttespelarane til dei to partane.

To andre kjelder stadfestar òg overfor BBC at det fann stad ein krangel i slutten av førre veke. Det dreier seg om ein sentral Taliban-medlem som er i Qatar, og ei anna kjelde med tilknyting til dei involverte.

Bakgrunnen skal ha vore at Baradar, som er utpeika som visestatsminister, var lite nøgd med strukturen i den førebelse regjeringa.

Ifølgje BBC ligg òg ulike oppfatningar om kven som kan ta æra for sigeren til Taliban i landet bak. Baradar skal meine at den diplomatiske innsatsen til personar som han sjølv, var viktigast, medan Haqqani og sympatisørane hans meiner den væpna kampen var avgjerande.

