Biden: Har framleis tillit til USAs forsvarssjef

Ifølgje boka «Peril», av journalistane Bob Woodward og Robert Costa, var general Milley så bekymra for kva president Donald Trump kunne finne på i raseri over å ha tapt valet, at han i all løyndom tok kontakt med den kinesiske forsvarsministeren for å forsikre om at USA ikkje ville gå til krig.

Milley sjølv seier onsdag at telefonsamtalen hans med general Li Zuocheng var i samsvar med oppgåvene hans som forsvarssjef.

Ifølgje boka var Milley òg så skaka over storminga av Kongressen i januar at han kalla inn til eit hemmeleg møte i Pentagon der han gav ordre om at ingen skulle ta ordrar frå Trump utan at han var involvert.

Kritikarar har påpeika at Milley ved å gjere dette, braut prinsippet om sivil kontroll over militæret. Og Trump sjølv seier Milley er ein forrædar dersom opplysningane i boka stemmer.

Men talskvinna til president Joe Biden Jen Psaki seier onsdag at Biden har full tillit til forsvarssjefen.

