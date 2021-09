utenriks

– Vi må gjere alt vi kan for å unngå risikoen for alvorleg hungersnaud og ein humanitær katastrofe. Vi vil gjere vårt og vil auke den humanitære bistanden til Afghanistan med 100 millionar euro, seier von der Leyen i den årlege talen sin til EU-parlamentet om tilstanden i unionen. Beløpet svarer litt over til ein milliard norske kroner.

Von der Leyen lovar at EU med dei 27 medlemslanda sine vil støtte det afghanske folket.

(©NPK)