EU-topp varslar felles beredskap mot helsekriser

utenriks

– Eg foreslår eit nytt oppdrag. Eit helseberedskapsoppdrag for heile EU, som skal følgjast av ei investering på 50 milliardar euro innan 2027, sa Ursula von der Leyen i den årlege talen sin til EU-parlamentet i Strasbourg onsdag.

– Vi jobbar med ein europeisk helseunion – òg for verdas skuld. Vi har vist at vi er best når vi jobbar saman, seier EU-toppen.

Den nye helseberedskapen skal bidra til at ein sjukdom som oppstår lokalt, aldri meir skal bli eit globalt problem, slik det skjedde med koronaviruset, forklarer von der Leyen.

Ho minner om at pandemien ikkje er over, men seier EU etter kvart har komme godt ut av det fordi medlemslanda har samarbeidd.

– Ein pandemi er ein maraton, ikkje ein sprint. Vi følgjer vitskapen, vi har levert i Europa og elles i verda. Vi har lykkast fordi vi har gjort det på den europeiske måten, seier von der Leyen.

Ho legg til at tida ikkje er inne for å lene seg tilbake, men at det viktigaste no er å få opp farten i den globale vaksineinnsatsen. EU donerer derfor 200 millionar ekstra vaksinedosar til land utanfor unionen.

Nyleg opplyste kommisjonen at 70 prosent av den vaksne befolkninga i EU er fullvaksinert.

(©NPK)