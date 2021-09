Fire arresterte i samband med journalistdrap i Nord-Irland

utenriks

Det var i april 2019 at Lyra McKee vart skoten og drepen i byen Londonderry i samband med opptøyar. Ekstremistgruppa New IRA tok på seg ansvaret for drapet.

Onsdag vart fire menn, høvesvis 19, 20, 21 og 33 år gamle, arresterte i byen, sikta for terror.

– Desse arrestasjonane er resultatet av ei omfattande etterforsking dei siste to åra av drapet på Lyra og hendingane i forkant, seier talspersonen i politiet, Jason Murphy, som takkar lokalsamfunnet for å ha bidrege i etterforskinga.

Ein 53 år gammal mann har frå før vorte arrestert og sikta i samband med drapet.

