Gledestårer då Broadway opna att

– Eg vil aldri ta teater for gitt igjen, vil de? Det er så heilagt. Eg er så takksam, og eg håpar at de går og ser så mange musikalar de kan for å støtte industrien vår, sa skodespelar og manusforfattar Lin-Manuel Miranda frå scena.

Miranda står bak det prislønte musikalen «Hamilton». Tysdag kveld var han rørt til tårer og fekk ståande applaus frå ein fullsett sal i Richard Rodgers-teateret.

Broadway-teatera var blant dei aller første kulturinstitusjonane som vart stengde i mars 2020 då koronapandemien slo innover USA. No er dei blant dei siste som opnar opp att etter at amerikanarane har gjenopna mykje av resten av kulturlivet igjen.

Fleire av teatera har sett inn nye luftrensesystem, alle teatertilsette og publikum må vise koronasertifikat for å komme inn, og alle i publikum er nøydde til å bruke munnbind.

