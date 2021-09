Haitis statsminister har gitt riksadvokaten sparken

utenriks

– Eg har gleda av å informere deg om at det er vedteke å seie opp deg, heiter det i ein offisiell uttale frå Henry.

Tysdag bad Claude ein dommar sikte Henry for drapet på president Jovenel Moïse i sommar.

– Det er tilstrekkeleg med kompromitterande element til å ta ut sikting mot Henry og be om at han blir tiltalt, skreiv Claude i sin ordre. Han bad òg politiet sørgje for at statsministeren ikkje kan forlate landet.

Tidlegare tysdag bad Claude om eit møte med Henry for å få statsministeren til å forklare seg om kvifor ein av dei hovudmistenkte for drapet hadde ringt til Henry to gonger berre få timar etter drapet.

Jovenel Moïse vart skoten og drepen i sin eigen heim 7. juli, og kona hans Martine Moïse vart alvorleg skadd.

Kort tid etter vart over 20 personar arresterte og sikta for drapet. Dei aller fleste av dei er utanlandske statsborgarar.

