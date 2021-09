Rettssak mot ytre høgreleiar Matteo Salvini utsett

utenriks

Saka mot leiaren for populistpartiet Ligaen skulle byrja i Palermo onsdag, men dommaren utsette ho i staden til 23. oktober.

Den tidlegare innanriksministeren er tiltalt for fridomskrenking og misbruk av makta si då han i august 2019 hindra over 100 migrantar frå å gå i land frå eit spansk redningsskip. I staden måtte dei bli om bord under kummerlege forhold. Først etter seks dagar – etter at påtalemakta skreiv ut ein ordre – fekk dei forlate skipet.

Salvini har teke kraftig til motmæle og seier den «stengde hamnar»-politikken hans verna landet. Han hadde som mål å hindre migrantar i å leggje ut på den farefulle ferda over Middelhavet.

I fjor stemde det italienske senatet for å ta frå Salvini immuniteten hans og opna dermed for at han kan stillast for retten.

