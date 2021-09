Riksadvokaten i Haiti sparka – ville sikte statsminister for presidentdrap

utenriks

Riksadvokat Bed-Ford Claude har bede om at statsministeren blir sikta for attentatet mot Moïse i sommar.

– Det er tilstrekkeleg med kompromitterande element til å ta ut sikting mot Henry og be om at han blir tiltalt, skreiv Claude i ordren. Han bad òg politiet sørgje for at statsministeren ikkje kan forlate landet.

Brevet vart sendt frå kontoret til påtalemakta til den ansvarlege domstolen. Det er uvisst om tilrådinga blir teken til følgje.

Dommaren skal no ha ein frist på tre månader for å vedta om statsministeren skal siktast eller ei, ifølgje talsperson Brian Concannon i den USA- baserte ideelle organisasjonen Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH),

Riksadvokaten sparka på dagen

Riksadvokat Claude bad tysdag om eit møte med statsministeren for å få han til å forklare seg om kvifor ein av dei hovudmistenkte for drapet hadde ringt til han to gonger berre få timar etter drapet. Kort tid etter fekk Claude sparken av statsministeren.

– Eg har gleda av å informere deg om at det er vedteke å seie deg opp, heiter det i ein offisiell uttale frå Henry.

Det er ikkje gjort klart om avskjeden kom før eller etter at riksadvokaten bad om at statsministeren vart sikta. Claude skal ha vorte fortalt at han fekk sparken som følgje av ein udefinert «alvorleg administrativ feil» og at avskjeden tredde i kraft omgåande.

Henry har ikkje direkte kommentert desse skuldingane, men gjekk nyleg ut på Twitter for å fordømme det han meiner er påstandar meint for «å skape forvirring og hindre rettferd».

Ein maktkamp

President Jovenel Moïse vart skoten og drepen i heimen sin 7. juli, og kona hans Martine Moïse vart alvorleg skadd.

Kort tid etter vart over 20 personar arresterte og sikta for drapet. Dei aller fleste av dei er utanlandske statsborgarar.

Fleire av etterforskarane i saka har gått i dekning etter at dei skal ha fått drapstruslar med krav om å endre spesifikke namn og utsegner i etterforskingsrapportane. I tillegg trekte ein dommar seg av personlege grunnar førre månad etter at ein av assistentane hans døydde under uklare omstende.

Haiti-ekspert Robert Fatton ved Universitetet i Virginia i USA seier det er ein tydeleg maktkamp i den haitiske regjeringa mellom statsminister Henry og støttespelarane til avdøde Moïse.

– Vi har ein veldig forvirrande situasjon, ein maktkamp der det står att å sjå kven som kjem sigrande ut. Det er førebels uvisst kvar dette ber, og det er uklart kva det internasjonale samfunnet synest om det heile, seier Fatton.

Stadig fleire kriser

Haiti er eitt av dei fattigaste landa på den vestlege halvkula og blir jamleg ramma av den eine krisa etter den andre, mellom anna politisk krise, manglande mattryggleik, omfattande kriminalitet og koronapandemien.

Presidentdrapet bidrog til ytterlegare uro, og både kriminaliteten og koronasmitten har skote i vêret dei siste månadene.

Landet er dessutan sterkt prega av kriminelle bandar som blir stadig mektigare. Bandane, som har drive tusenvis på flukt frå heimane sine, drepe sivile og plyndra matlager, har i lang tid vorte finansiert av innverknadsrike politikarar.

I midten av førre månad vart landet ramma av eit stort jordskjelv med ein styrke på 7,2. Skjelvet kravde rundt 2.200 menneskeliv. Framleis slit Haiti etter det kraftige jordskjelvet for elleve år sidan, då heile 200.000 menneske mista livet.

