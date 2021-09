Søgaard må sone etter at høgsterett avviste anke

utenriks

Den tidlegare predikanten meinte lagmannsretten hadde feilvurdert bevisa i saka, men ifølgje Expressen har høgsterett altså avvist anken. Dermed blir dommen mot 54 år gamle Søgaard ståande.

Han er overraska og skuffa, seier advokaten hans, Staffan Bergqvist.

Ifølgje tiltalen frå 2017 lét Søgaard og ein slektning vere å bokføre over ti millionar kroner i rekneskapsåra 2013–2016. Søgaard, som i ti år fram til 2000 var gift med artisten Carola, vart også i 2015 dømd for økonomisk kriminalitet. Den gongen sona han dommen på to månader med fotlenke, ifølgje VG.

