utenriks

Raketten nådde det planlagde målet, ifølgje styresmaktene.

Sør-Korea blir dermed det sjuande landet i verda med ein slik type våpenteknologi.

Nyheita kjem berre timar etter at det vart kjent at nabolandet Nord-Korea har skote opp to langtrekkjande rakettar i det som er den andre våpentesten landet gjer på kort tid. Etterretningstenestene i både Sør-Korea og USA er i ferd med å analysere detaljar om desse rakettane og ferda deira.

(©NPK)