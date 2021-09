Slutt på 1,5-meteren i Nederland

utenriks

1,5-meterregelen blir fjerna 25. september. Det opnar for at fleire personar kan vere til stades på konsertar, teater, restaurantar og kafear, og fotballkampar kan arrangerast på fullsette stadion igjen for første gong sidan våren 2020.

Men frå same dato blir det obligatorisk å vise fram koronapass for å sleppe inn på restaurantar, sportsarrangement og kulturarrangement. Gjester må då bevise at dei har vorte vaksinerte, har testa negativt eller vorte friskmelde frå koronavirus.

– Dette er ikkje dagen då alt blir slik det var før koronaviruset. Det er framleis for mange smittetilfelle og for mange folk som blir lagde inn på sjukehus, seier statsminister Mark Rutte, som viser til at det er stor uvisse rundt korleis hausten utviklar seg.

Mange tiltak held fram med å vere som i dag, mellom anna munnbindpåbod på bussar, tog og flyplassar. Nattklubbar kan opne igjen, men må stengje ved midnatt.

(©NPK)