Telenor: Militærjuntaen i Myanmar krev å få overvake mobilkommunikasjonen

utenriks

– Utviklinga i landet sidan militæret tok over har gjort det klart for oss at dersom vi blir i Myanmar, så må Telenor Myanmar aktivere overvakingsutstyr – såkalla «intercept»-utstyr – til bruk av styresmaktene i Myanmar, utdjupar Telenor i ei pressemelding onsdag.

I juli vart det kjent at Telenor vil selje Telenor Myanmar for 105 millionar dollar, rundt 900 millionar kroner, til libanesiske M1 Group. Det skjer etter at militærjuntaen tok makta i landet gjennom eit kupp i februar i år.

Kjøpet er førebels ikkje godkjent av departementet for transport og kommunikasjon i Myanmar, som blir styrt av juntaen.

Ville ikkje kommentere saka

Det danske mediet Danwatch skreiv i juli at Telenor skal ha vorte tvinga til å utlevere informasjon, som adresser og samtalehistorikk, til militærregimet. Dei skreiv samtidig at Telenor ikkje hadde gitt etter for press til å gi styresmaktene direkte tilgang til overvaking av brukarar.

Telenor ville ikkje då uttale seg i frykt for tryggleiken til dei tilsette, ifølgje Danwatch.

– Vi har ikkje høve til å kommentere direktiva til styresmaktene, sa informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor til NTB i juli.

No stadfestar altså Telenor at militærjuntaen krev å kunne overvake mobiltrafikken, og at det er ein av grunnane til at dei vil selje seg ut av Myanmar.

Sanksjonar

– Overvakingsutstyret det er snakk om i Myanmar, er gjenstand for både norske og internasjonale sanksjonar som gjer aktiveringa av dette utstyret uakseptabel for Telenor Group, skriv Telenor.

Dei legg til at det heller ikkje er eit juridisk rammeverk som sikrar kundane til selskapet, varetek grunnleggjande menneskerettar og følgjer internasjonal lov i Myanmar i dag.

– Det vil derfor bryte med våre fundamentale verdiar og standardar som selskap å aktivere dette utstyret, skriv Telenor.

Selskapet skriv vidare at dei av omsyn til tryggleiken til sine tilsette ikkje har høve til å seie noko meir om ordrane Telenor Myanmar skulle få om å implementere overvakingsutstyret.

Jobbar for å forhindre aktivering

Det norske selskapet understrekar at dei har jobba aktivt for å forhindre ei aktivering av utstyret, at dei til no ikkje har aktivert det og at dei heller ikkje vil aktivere det frivillig.

– Telenor er djupt bekymra for den stadig dårlegare tryggleiks- og menneskerettssituasjonen som har oppstått som følgje av det militære si maktovertaking i Myanmar og korleis det påverkar befolkninga i landet, skriv dei.

Selskapet er klare på at dei har gjort alt for å kunne bli i Myanmar, men det er ikkje lenger mogleg for dei å bli i landet.

– Vi ser på eit sal som den minst ufordelaktige løysinga, skriv Telenor.

