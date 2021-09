Terrortiltalt: Frankrike visste risikoen av angrep mot IS

utenriks

– Vi angreip Frankrike, målretta mot sivilbefolkninga, men det var ikkje personleg, sa den tiltalte jihadisten Salah Abdeslam under rettssaka i Paris onsdag.

Han er den einaste overlevande av gjerningsmennene som gjennomførte terrorangrepa i Paris 13. november 2015, der 130 menneske vart drepne i angrep mot konsertlokalet Bataclan, barar og restaurantar i hovudstaden. IS tok seinare på seg skulda for terrorangrepet.

– President François Hollande visste risikoen han tok ved å angripe IS i Syria, sa Abdeslam og refererte til avgjerda til den dåverande presidenten i 2015 om å starte luftangrep mot den jihadistiske ekstremistgruppa i Syria.

– Vi er ikkje terroristar

Onsdag var første gong Abdeslam vende seg til retten med løyvet til dommaren. Dei rolege utsegnene stod i sterk kontrast til utbrota hans dei første dagane av rettssaka, som starta førre veke.

Saman med 19 andre står han tiltalt i den største rettssaka i moderne fransk rettshistorie. Han og elleve andre risikerer livsvarig fengsel om dei blir funnen skuldige i det verste angrepet i Frankrike sidan andre verdskrigen.

Sjølv insisterer han på at han og hans medtiltalte ikkje er «terroristar, jihadistar eller ekstremistar», men muslimar, og at det heile handla om «autentisk islam».

– Dei seier ofte at eg er provoserande, men det er ikkje sant, eg vil vere oppriktig. Målet mitt er ikkje å skade nokon, sa Abdeslam.

Mange av tilhøyrarane, inkludert familiane til dei døde, og rundt 350 menneske som vart såra i angrepet, gret eller klemde kvarandre medan Abdeslam snakka.

Kasta bombebelte i søpla

Abdeslam er fødd i Belgia, men har fransk og marokkansk statsborgarskap. Under terroraksjonen for seks år sidan bar han eit bombebelte som han ikkje klarte å detonere og seinare tok av seg, ifølgje påtalemakta.

Terrorangrepet starta ved fotballstadionet Stade de France der Frankrike spelte landskamp mot Tyskland. Her gjorde tre av gjerningsmennene sjølvmordsangrep. Kort tid etter angrep ei anna gruppe fleire barar og restaurantar i hjartet av Paris, medan tre andre storma konserthuset Bataclan.

Ni av jihadistane sprengde seg sjølve i lufta eller vart skotne av politiet.

Abdeslam, som dumpa den defekte bombevesten i ei søppelbøtte på gata, vart arrestert fire månader seinare i forstaden Molenbeek i Brussel i Belgia, der han voks opp.

45 rettsdagar

Blant dei andre tiltalte i rettssaka er Osama Krayem, ein svensk statsborgar som belgiske etterforskarar har identifisert som ein av dei som deltok då IS drap ein jordansk pilot ved å brenne han levande i eit bur i Syria i 2015 i Syria. I Sverige er han under etterforsking for krigsbrotsverk.

Den påståtte koordinatoren for Paris-terroren, den belgiske statsborgaren Abdelhamid Abaaoud, vart drepen av fransk politi fem dagar etter terrorangrepa.

Fem av dei seks som er tiltalte in absentia, blir antekne å ha vorte drepne i luftangrep i Syria.

Rettssaka skal gå føre seg fram til mai neste år.

(©NPK)