EU: Ikkje informert om forsvarsalliansen mellom USA, Storbritannia og Australia

– Vi er skuffa over å ikkje bli informerte og for å ikkje ha vore ein del av desse samtalane, sa EUs utanrikspolitiske sjef Josep Borrell i ei fråsegn torsdag.

Prosjektet blir tolka som eit forsøk på å demme opp for den kinesiske innverknaden i mellom anna Stillehavsregionen, og vart kunngjort av USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison på eit videomøte onsdag kveld norsk tid.

Partnarskapet inneber mellom anna at Australia skal byggje tolv atomdrivne ubåtar, noko som dermed spenner bein på den tidlegare milliardavtalen i landet om ubåtleveransar frå EU-medlemmen Frankrike.

– Eg forstår kor skuffa den franske regjeringa vil bli, sa Borrell.

Den nye alliansen mellom USA, Storbritannia og Australia, kalla Aukus, overskygde EUs eiga kunngjering om ein ny forsvarsstrategi i Stillehavet, som vart lansert same dag.

Likevel understreka Borrell at EUs forhold til USA er dramatisk forbetra etter at president Joe Biden tok over etter Donald Trump i januar.

