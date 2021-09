utenriks

– Dette er endå ein stor suksess i kampen vår mot terrorgrupper i Sahel, skreiv Macron på Twitter natt til torsdag.

Macrons kontor stadfestar at leiaren for IS i Mali, Niger og Burkina Faso har vorte drepen.

Sahrawi var leiar for Den islamske staten i Stor-Sahara (ISGs). Hans gruppe hadde angripe amerikanske soldatar i 2017, melder Reuters. I august i fjor beordra Sahrawi personleg drap på seks franske hjelpearbeidarar og den nigerianske sjåføren deira, opplyser Macrons kontor.

(©NPK)