Minister: Planar om synagogeangrep truleg islamistisk motivert

– Det ser ut til at eit islamistisk motivert angrep vart hindra i dag, på den jødiske høgtida jom kippur. Vi vil gjere alt vi kan for å avklare kva nettverk som kan ha stått bak dette, seier Laschet. Han er delstatsminister i Nordrhein-Westfalen og statsministerkandidat for kristendemokratiske CDU i det tyske valet om vel ei veke.

Fleire personar vart torsdag arrestert for uspesifikke angrepstruslar mot ein synagoge i byen Hagen i Tyskland, ifølgje kjelder tett på etterforskinga.

Terroretterforskarar involvert

Politiet hindra truleg eit angrep mot synagogen i byen, opplyser Herbert Reul, som er innanriksminister i Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike delstat. Terroretterforskarar er involverte i saka, ifølgje den lokale påtalemakta.

Fleire tyske aviser skriv at utanlandsk etterretningsteneste tipsa om at ein 16 år gammal syrisk gut planla eit bombeangrep mot synagogen, men avisene oppgir ikkje kvar desse opplysningane stammar frå.

Skjerpt tryggleik

Tryggingstiltaka ved synagogen vart trappa opp betrakteleg onsdag i samband med feiringa av jom kippur.

Politiet har ikkje kommentert kva den aktuelle trusselen innebar, men politiet etterforskar saka og tek henne svært alvorleg. Eit stort område rundt synagogen vart sperra av, og politiet har gjennomført søk rundt synagogen, mellom anna med hundar.

– Vi er no i svært tett kontakt med det jødiske samfunnet. Folk er uroa, seier ein talsperson for politiet.

