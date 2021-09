Uventa vekst i amerikansk varehandel

utenriks

Etter at ein indikator viste 1,8 prosents fall i etterspurnaden blant forbrukarane, var det venta at varehandelen ville få seg ein nedtur.

Bilsalet fall med 3,9 prosent i august. Resten av varehandelen gjorde eit hopp på 1,8 prosent, ifølgje handelsdepartementet.

Bilprisane har skote i vêret etter at USA byrja å opne opp igjen etter pandemien, og amerikanarane igjen byrja å reise. Det auka etterspurnaden etter bilar, samtidig som mangel på databrikker har skapt problem for produsentane og ført til avgrensingar på tilbodssida. Samtidig har leigebilselskapa fått bilflåtane sine i drift igjen, noko som har bidrege til at salet av bilar har dabba av.

Salet av elektronikk og kvitevarer fall 3,2 prosent, medan omsetninga i serveringsbransjen var uendra. Møbelsalet auka med 3,7 prosent, og matbutikkane registrerte ein auke på 1,8 prosent.

Netthandelen auka med 5,3 prosent og henta dermed inn meir enn tapt på 4,6 prosent i juli.

(©NPK)