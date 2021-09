Australia avfeiar den kinesiske kritikken av ubåtavtale

utenriks

Scott Morrison seier i eit radiointervju at den nye avtalen er i alles interesse, også Kinas, for å sikre tryggleik og stabilitet i regionen. Han legg til at Australia har rett til å ta avgjerder som er i eiga interesse, og at Kina sjølv «har eit omfattande program for bygging av atomubåtar».

Kina vart ikkje nemnt eksplisitt då avtalen vart kjend, men USAs president Joe Biden viste til «truslar som utviklar seg raskt» og behovet for å styrkje den militære avskrekkinga i Stillehavsregionen.

I Australia reagerte den kinesiske ambassaden med å seie at australiarane må «legge frå seg den utdaterte kalde krig-mentaliteten og det trongsynte geopolitiske perspektivet» og slutte å følgje ei linje som vil svekkje forholdet mellom dei to landa.

Forsvarsminister Peter Dutton i Australia seier kommentarane er pinlege og viser kvifor den nye alliansen er nødvendig.

Torsdag opplyste Australia òg at landet vil samarbeide med USA om utvikling av rakettar og at fleire amerikanske skal vere utplasserte i landet. Det amerikanske marineinfanteriet har i ei årrekkje hatt ein rotasjon med mellombels utplassering i Darwin nord i Australia.

