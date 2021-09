Bolsonaro dreg uvaksinert til FNs hovudforsamling

utenriks

– Neste veke kjem eg til å vere på FNs hovudforsamling, der eg skal halde ein opningstale, sa Bolsonaro torsdag.

Det kjem til å vere ein «roleg tale, veldig objektiv, med fokus på sakene som interesserer oss», la han til. Han vil mellom anna diskutere Brasils tilnærming til koronapandemien, landbruksnæringa og energien i landet, heitte det vidare.

Styresmaktene i New York kunngjorde onsdag at dei vil krevje at alle diplomatar og verdsleiarar som deltek, må vere vaksinerte mot koronaviruset.

Storsalen der verdsleiarane skal samlast, blir nemleg klassifiserte som eit forsamlingslokale, og dermed må alle frammøtte vere vaksinerte. Det same gjeld for folk som deltek i fleire andre aktivitetar innandørs i storbyen.

Nokre timar seinare sa FNs generalsekretær António Guterres at han ikkje kunne påleggje statsoverhovud kravet. Bolsonaro, som vart smitta i fjor, har mellom anna sagt at han vil vere «den siste brasilianaren» til å bli vaksinert.

Brasil, som har 213 millionar innbyggjarar, er landet der det er sett fjerde mest dosar koronavaksine, ifølgje forskingsgruppa Our World in Data.

Men presidenten har hittil ikkje late seg vaksinere, og hevdar at han allereie er immun fordi talet på antistoff i kroppen hans er i toppsjiktet.

(©NPK)