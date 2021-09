Danmark vil heve prisen på snus

utenriks

– Kreativiteten i tobakksindustrien er enorm. Vi ser at dei gjer ein svært stor innsats for å introdusere dette produktet til unge. Vi vil gjere alt vi kan for å forhindre det, fordi det er usunt og avhengigheitsskapande, seier skatteminister Morten Bødskov.

Regjeringas forslag går no på høyring fram til 15. oktober, før Folketinget etter planen skal stemme over forslaget innan nyttår.

Snusforbruket har den siste tida vore stigande blant dei unge i landet, noko som blir tilskrive hyppig marknadsføring i sosiale medium, meiner ein talsperson for organisasjonen Kræftens Bekæmpelse.

