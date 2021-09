Kambodsja vaksinerer seksåringar

utenriks

Statsminister Hun Sen innleidde vaksinasjonskampanjen fredag.

– For å verne borns helse og livet deira er det vår plikt at desse borna og lærarane deira er verna mot covid-19, fordi vi ønskjer å vere sikre på at dei vender tilbake til skulen, uttalte Hun Sen.

Kambodsja har allereie byrja å vaksinere born som er over elleve år, og Hun Sen seier han ønskjer å undersøkje om også born mellom tre og fem år kan bli vaksinerte.

Det er enno ikkje sett ein dato for når skulane skal opne igjen.

Nesten 72 prosent av dei 17 millionar innbyggjarane i Kambodsja har fått minst éin vaksinedose sidan februar. Landet brukar for det meste dei to kinesiskproduserte koronavaksinane.

