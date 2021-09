Kjempetre blir pakka inn i folie for å skjerme dei frå skogbrann i California

utenriks

Ei treklyngje med urgamle sequoia-tre, blant dei det 83 meter høge general Sherman, som er verdas største målt i volum, vart torsdag pakka inn i aluminium for å verne dei mot flammane.

Brannmannskapa jobbar på spreng for å skjerme trea i nasjonalparken Sequoia National Park.

– Vi vil berre gjere alt vi kan for å verne desse 2.000 og 3.000 år gamle trea, sa ein talsmann for parken til The Mercury News.

Hundretusenvis hektar skog i California har brunne i årets skogbrannsesong. Forskarar meiner menneskeskapte klimaendringar har ført til den årelange tørken og auka temperaturar, som har gjort regionen ekstra utsett.

Torsdag nærma to brannar seg eit område i nasjonalparken kalla Giant Forest, der det veks over 2.000 sequoia-tre. Los Angeles Times melde dagen før at tilsette i nasjonalparken og bebuarar i nærleiken hadde vorte evakuert.

Rundt 500 mannskap kjempar mot brannane, som har fått namna Paradise og Colony. Saman har dei slukt nesten 3.800 hektar med skog sidan dei blussa opp etter lynnedslag 10. september.

