Nederlandsk avis: To personar knivstukne og drepne av gjerningsmann som bar armbrøst

utenriks

Endå ein person vart skadd i hendinga, ifølgje avisa Algemeen Dagblad. Mannen skal òg ha fyrt av skot med armbrøsten.

Bilete frå den lokale TV-stasjonen RTV Oost viser mannen i berr overkropp som står med armbrøsten, på ein balkong.

Politiet fyrte av skot, men situasjonen er no under kontroll, ifølgje politiet. Dei har arrestert éin mistenkt i saka, men politiet vil ikkje kommentere kva vedkommande er mistenkt for, skriv De Telegraaf.

Politiet meiner det ikkje er snakk om eit terrorangrep.

(©NPK)