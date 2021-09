Ni drepne i luftangrep i Nigeria

utenriks

Målet for angrepet var område kontrollerte av Boko Haram og ISWAP, men luftforsvaret i Nigeria etterforskar no opplysningar om at eit ukjent tal sivile vart feilaktig ramma av angrepet.

Blant dei 23 såra skal det vere både sivile menn, kvinner og barn, ifølgje lokale naudetatar. Ifølgje fleire innbyggjarar i byen Damaturu flaug tre jetfly over byen då eitt av flya opna eld.

Nordaust i landet er over 36.000 drepne og nærare to millionar drivne på flukt som resultat av kampar med Boko Haram og ISWAP sidan 2009.

