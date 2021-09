Søreuropeiske leiarar held toppmøte i Aten

utenriks

Gruppa av land som deltek, har fått namnet Med7 og består av Frankrike, Portugal, Italia, Spania, Kypros og Malta, og dessutan vertslandet Hellas. Denne gongen deltek òg Balkan-landa Slovenia og Kroatia.

Ein talsmann for den greske regjeringa seier at leiarane skal diskutere saker som «truar tryggleiken og stabiliteten i Middelhavet», og at Hellas vil leggje ekstra vekt på behovet for felles handling når det gjeld klimaendringane.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis har tidlegare sagt at vernet av biologisk mangfald og betre samarbeid for å handtere skogbrannar er blant dei viktigaste sakene under toppmøtet.

Leiaren i EU-kommisjonen, Ursula Von der Leyen, kjem til å delta på eit eige møte som skal handle om effekten til klimaendringane på Middelhavet.

Når det gjeld innvandring, er EU bekymra for at maktovertakinga i Afghanistan skal føre til ein auke i talet på asylsøkjarar, til liks med det som skjedde i samband med krigen i Syria i 2015.

Hellas og andre land i Sør-Europa må handtere mesteparten av migrantane og flyktningane som kjem til EU, og dei har lenge klaga over at dei ikkje får nok støtte frå EU-land lenger nord.

