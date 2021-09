Terrorrettssaka i Paris: Politimann skildra «krigssone» på Bataclan

utenriks

– Vi hadde aldri sett noko slikt tidlegare, sa politimannen då han fredag vitna i den omfattande terrorrettssaka som for tida går føre seg i Paris.

Til saman 130 personar vart drepne i dei koordinerte terrorangrepa i Paris den fatale fredagskvelden 13. november 2015.

Brorparten av dei vart drepen under ein konsert med rockebandet Eagles of Death Metal i konsertlokalet Bataclan i sentrum av den franske hovudstaden. Midt blant dei 1.500 publikummarane opna terroristane plutseleg eld midt i konserten, og to av mennene utløyste etter kvart sjølvmordsbomber.

Fredag prøvde politimannen å skildre for retten det uverkelege synet som møtte han, på åstaden.

Fleire gonger sleit han med å halde seg fatta og finne dei rette orda då han skulle beskrive det han omtaler som «ein krigssone».

– Eg vil at de alle skal forstå kva det inneber å bli skoten med eit 7.62-kaliber, det er ikkje berre slik at dei har eit inngangshol og eit utgangshol, sa politimannen, som understreka at offera i stor grad var ugjenkjennelege.

– Eg fekk inntrykk at dei var avretta, éin etter éin, sa han.

Rettssaka er venta å gå føre seg i ni månader og er den største i moderne fransk historie. 20 personar er tiltalte, medan seks andre blir stilte for retten in absentia. Den 31 år gamle fransk-marokkanske Salah Abdeslam er truleg den einaste overlevande frå gruppa som stod bak dei koordinerte angrepa.

