To menn sikta for drap på nordirsk journalist

29 år gamle McKee var rekna som ein av Nord-Irlands mest lovande journalistar, skriv The Guardian. Ekstremistgruppa New IRA tok på seg ansvaret for drapet.

Dei to drapssikta, som er høvesvis 21 og 33 år gamle, er òg sikta for innehav av våpen og ammunisjon for å utøve vald, innehav og bruk av bensinbomber, og dessutan eldspåsetjing.

I tillegg til dei to, vart to andre menn arresterte onsdag. Den eine, som er 20 år gammal, er mellom anna sikta for innehav og bruk av bensinbomber.

Den andre, ein 19-åring, har sidan vorte lauslaten. Dei tre andre møter i retten i Derry via videooverføring fredag.

Ein 53 år gammal mann har frå før vorte arresterte og sikta i samband med drapet.

