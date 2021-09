WHO: Vaksinemangel i Afrika kan øydeleggje framsteg i koronabekjempinga

utenriks

Dei førespegla leveransane til kontinentet via Covax-samarbeidet har vorte kutta med rundt 150 millionar dosar. Det betyr at til saman 470 millionar dosar er venta, og dermed vil berre 17 prosent vere vaksinerte innan året er omme, ifølgje WHO. Målet var 40 prosent.

– Den svimlande forskjellen og dei store forseinkingane i vaksineleveransane truar med å gjere område i Afrika om til yngleplassar for vaksineresistente variantar, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika.

– Dette kan til slutt ta heile verda tilbake til start, la han til.

Nedskaleringa av vaksinemålet kjem medan Afrika passerer 8 millionar registrerte smittetilfelle. Om lag 95 millionar dosar skulle vorte sende til kontinentet i september, men sjølv om leveransane er gjenopptekne, har Afrika berre vore i stand til å vaksinere 50 millionar menneske – 3,6 prosent av befolkninga, ifølgje WHOs Afrika-grein.

Covax-samarbeidet er meint å sørgje for at 92 fattige land og territorium får tilgang til gratis vaksinar, gjennom finansiering frå rikare land.

I førre veke vart forventningane for leveransane nedjusterte. Blant årsakene som vart oppgitt, var eksportforbod, prioritet av bilaterale avtalar mellom produsentar og land og forseinkingar i papirarbeidet.

