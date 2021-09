Austerrike vil ta imot skituristar i vinter

utenriks

For å kunne nytte skiheisane i landet, blir det stilt krav til at ein anten er fullvaksinert, har gått gjennom covid-sjukdom eller kan vise fram negativ koronatest.

– Eg er overtydd om at med desse rammene på plass, vil det vere mogleg å gjennomføre ein trygg og god vintersesong i landet vårt, seier turistministeren i landet Elisabeth Köstinger.

Styresmaktene tek atterhald om at reglane kan strammast inn på kort varsel dersom talet koronainnlagde pasientar stig.

Landet jobbar no med å planleggje ulike løysingar for å gjennomføre vintersesongen utan at det oppstår for lange køar og trengsel.

Skiturisme er svært viktig for Austerrike, og over halvparten av alle europeiske feriar i vinterhalvåret skjer i Austerrike, ifølgje styresmaktene i landet. Landet er no ute etter å reinvaske imaget sitt som eit trygt turistmål etter at fleire smitteutbrot blant nettopp skituristar kickstarta koronaepidemien i fleire europeiske land i starten av 2020.

