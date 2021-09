FNs Guterres åtvarar mot ny kald krig

utenriks

I eit intervju i forkant av FNs hovudforsamling bønnfall Guterres USA og Kina om å reparere «sitt fullstendig dysfunksjonelle» forhold før problema fløymer over og rammar resten av planeten.

– Vi må til ein kvar pris unngå ein kald krig som ville vere ulik frå den førre, og antakeleg farlegare og vanskelegare å ha kontroll på, sa han.

Guterres sa at dei to viktigaste økonomiske stormaktene i verda no skulle vore i gang med å samarbeide om klima og forhandle om betre handel og teknologi trass i usemje om menneskerettar, økonomi, cybertryggleik og Sør-Kina-havet.

– Ulykkelegvis har vi i dag berre konfrontasjon, seier han.

