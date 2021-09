Haitiske migrantar sinte over USA-behandling

utenriks

Tusenvis av migrantar frå Haiti har strøymt til USA dei siste vekene. Dei kryssar det som blir rekna som nokre av dei farlegaste områda i verda, gjennom Colombia og Mexico for å nå USA.

Dei siste dagane har amerikanske styresmakter stengt ein grenseovergang i Texas, som førte til at meir enn 9.000 migrantar samla seg i ein mellombels leir under ei bru.

Søndag byrja USA å flyge migrantane tilbake til Haiti frå leirane ved Del Rio. Dei har allereie sendt tre fulle fly frå Texas med haitiarar til hovudstaden Port-au-Prince.

Haiti er ein av USAs nære naboar og eit land som slit med utstrekt fattigdom og etterdønningane etter fleire naturkatastrofar. Haiti er i dag òg prega av mykje gjengvald.

Fleire migrantar har uttrykt sinne over å bli send tilbake, men fleire klager òg over forholda dei levde under i den mellombelse leiren.

Det er svært varmt i området, folk sov rett på bakken, og sanitærforholda vart stadig verre. Ifølgje New York Times har migrantane berre tilgang til 22 mobile toalett, og det finst ikkje rennande vatn.

– President Joe Biden veit kva som går føre seg, men han bryr seg ikkje. Han behandlar oss verre enn dyr, seier ei kvinne til nyheitsbyrået AFP.

Ei anna kjelde, Garry Momplaisir, seier at folk var tvinga til å sove på betonggolv under tynne plastpresenningar i leiren, og at dei ikkje fekk dusja. Han vart nyleg deportert til Haiti saman med kona og den fem år gamle dotter deira.

