Helten frå Hotel Rwanda dømd

Rusesabagina er mest kjent for å ha redda livet til rundt 1.200 menneske i Hotel des Milles Colines i Kigali som han var direktør for.

Måndag vart han i ein domstol i Kigali, hovudstaden i Rwanda, funnen skuldig i terrorrelatert verksemd ved å ha grunnlagt og finansiert ei gruppe som stod bak fleire dødelege angrep i 2018 og 2019.

Bakgrunnen for tiltalen er verksemda hans som ein av dei skarpaste kritikarane i landet av det autoritære regimet til president Paul Kagame.

Han framførte kritikken i årevis frå utlandet, men vart brått kjend då han i fjor dukka opp i Rwanda, med handjern og kledd i fangedrakt. Familien hans seier at han vart kidnappa av rwandiske styresmakter.

Det var handlingane hans under folkemordet i 1994, då rundt 800.000 tutsiar og moderate hutuar vart drepne på nokre få månader, som inspirerte filmen «Hotel Rwanda».

Då folkemordet starta i 1994, vart den moderate hutuen Rusesabagina innesperra i hotellet med familien sin og hundrevis av gjester, som stort sett var tutsiar til liks med kona hans, som søkte tilflukt der.

Han heldt drapsmennene unna med øl og brukte sambanda sine til å skaffe mat, medan gjestene drakk vatn frå symjebassenget.

Etter at folkemordet var over og regimet styrta av Kagame, vart han snart skuffa over den nye tutsi-leidde regjeringa. Han skulda Kagame for autoritære tendensar og flytta i 1996 til Belgia, der han vart statsborgar, og sidan USA.

Familien hans hevdar at han er uskuldig, og at han er politisk fange. Dei seier han vart bortført av regimet då eit fly han trudde var på veg til Burundi, landa i Rwanda.

