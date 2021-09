I delar av Tigray er grøne blad no einaste tilgjengelege mat

utenriks

I fleire månader har FN åtvara mot hungersnaud i Tigray-regionen og kallar det den verste svoltkrisa i verda på eit tiår. Interne dokument og vitnesbyrd skildrar no dei første svoltdødsfalla sidan regjeringa i Etiopia i juni innførte det FN kallar «ein de facto humanitær bistandsblokade».

På eit helsesenter førre veke døydde ei mor og dei nyfødde barna hennar, som berre vog rundt 800 gram, av svolt. I dei meir enn 20 distrikta der ei hjelpegruppe jobbar, har innbyggjarar svolte i hel.

Gruppa, som ikkje vil fortelje namnet sitt i frykt for konsekvensane, seier dei no er gått heilt tomme for mathjelp og drivstoff.

Styresmaktene i Etiopia har så godt som stengt Tigray-regionen av for omverda og har gjort det vanskeleg å få naudhjelp og mat inn. Dei fryktar at hjelpa skal nå Tigray-styrkane, som dei har vore i konflikt med sidan november i fjor.

