Mann drepen etter munnbindkrangel på bensinstasjon i Tyskland

utenriks

Hendinga skjedde laurdag kveld då 49-åringen skulle kjøpe øl på ein bensinstasjon i byen Idar-Oberstein.

Den 20 år gamle tilsette nekta å selje han øl sidan han ikkje hadde på seg munnbind. 49-åringen forlét bensinstasjonen, kom tilbake ein time seinare og skaut 20-åringen i hovudet med ein revolver. Mannen har i avhøyr forklart at frustrasjon over koronapandemien medførte at han ikkje såg nokon annan utveg enn å «setje eit eksempel», ifølgje ein påtaleansvarleg i saka.

49-åringen har erkjent straffskuld.

(©NPK)