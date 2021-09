Oppteljing viser at Putins parti framleis er størst i Russland

utenriks

Det tre dagar lange valet, som starta fredag, nærmar seg slutten medan stemmene blir talde opp i det enorme landet, som spenner seg over heile elleve tidssoner.

Etter at 33 prosent av stemmene er talde opp, har regjeringspartiet Sameint Russland førebels ei oppslutning på 45 prosent, medan Kommunistpartiet oppnår 22 prosent, ifølgje valkommisjonen i landet.

Valet blir rekna som ein sentral del av Putins plan om å styrkje grepet sitt om makta i forkant av presidentvalet i 2024, der eit fleirtal i Dumaen er essensielt.

Ved førre val i 2016 fekk Sameint Russland 54 prosent av stemmene, medan Kommunistpartiet fekk 13 prosent.

Feira valsiger

Det nasjonalistiske LDPR har fått 8,5 prosent av stemmene, ifølgje dei førebelse resultata, og Eit rettferdig Russland 7 prosent. Begge partia er lojale til dagens politiske system.

Partiet Sameint Russland feira allereie då dei første resultata kom inn søndag kveld. Folk i Moskvas regnfylte gater ropte «Vi er Putins lag», medan partileiinga kunngjorde at Putin held fram ved makta, melder nyheitsbyrået DPA.

Moskvas ordførar Sergej Sobjanin seier valresultatet gir grunn til feiring. President Putin var rett nok ikkje på valvaka til partiet i hovudstaden. Han er i isolasjon etter å ha vore i kontakt med fleire koronasmitta personar, men han har det bra, opplyser partiet.

– Meiningslaust val

I teorien er alle dei 450 seta i Dumaen, underhuset i nasjonalforsamlinga, i spel. Regjeringspartiet Sameint Russland var likevel på førehand venta å gå sigrande ut.

Kreml har rydda mange av rivalane av banen allereie før valet. Opposisjonelle har vorte sette i fengsel, arresterte eller enkelt og greitt nekta å stille.

Observatørar frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) har ikkje vore til stades, på grunn av usemje om vilkåra Russland har sett. Russland ønskte òg å berre tillate nokre få observatørar.

Den generelle oppfatninga blant russarar er at valet er meiningslaust, meiner statsvitar Andrej Kolesnikov ved Carnegie-senteret i Moskva. Han meiner Kreml vil halde fram med å stramme grepet, og han trur ikkje det vil bli nokon større demonstrasjonar mot valresultatet.

– Folk er rett og slett for demoraliserte, seier statsvitaren.

Skuldingar om fusk

Valkommisjonen har fått minst 750 klager rundt ulike avvik knytt til valet, opplyser innanriksdepartementet i landet søndag.

Dette står i sterk kontrast til den uavhengige veljarrettsorganisasjonen Golos, som seier dei har avdekt tusenvis av avvik, noko dei meiner å kunne bevise med både bilete og video.

Organisasjonen har delt ei rekkje videoar som viser hundrevis av uniformerte arbeidarar og det som ser ut til å vere tilsette i ulike statleg eigde verksemder som samla kjem til vallokale ulike stader i landet.

Dei har òg lagt ut film og bilete av det som skal vere valurner som blir fylte med heile pakkar med stemmesetlar. Ei rekkje klagar på at overvakingskamera i vallokala ikkje fungerer er òg registrert. Slike kamera skal vere på plass overalt for å hindre valfusk.

Tilrådde motkandidatar

Den fengsla opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj prøvde å fremje strategien og appen «Stem smart». Appen gav veljarane råd om å samle seg bak kandidatane i dei 225 einmannskrinsane som var grunn til å tru å ha størst sjanse til å slå nokre av dei folkevalde frå regjeringspartiet.

Leonid Volkov, ein viktig eksilstøttespelar for Navalnyj, skreiv nyleg på Telegram at ei stemme til ein «Stem smart»-kandidat i praksis ville vere ei stemme for Navalnyj. Opposisjonsleiaren sjølv har ikkje kunna få beskjedar ut frå straffeleiren aust for Moskva der han for tida er innsett.

Det var uklart kor stor effekt «Stem smart»-strategien ville få, men den har tidlegare bidrege å til å presse ut enkelte kandidatar frå regjeringspartiet i lokalval. Mange av kandidatane som vart foreslått i appen, tilhøyrer Kommunistpartiet.

